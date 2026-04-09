Северная Корея с 6 по 8 апреля испытывала ракеты и электромагнитное оружие

КНДР испытала электромагнитное оружие и мобильный ЗРК.

Источник: Комсомольская правда

Северная Корея в течение трёх дней проводила испытания различных видов вооружений. Речь идёт в том числе о боеголовке тактической баллистической ракеты и системе электромагнитного оружия, информирует ЦТАК.

«Академия национальной обороны и Главное управление ракетостроения КНДР 6, 7 и 8 апреля провели испытание системы электромагнитного оружия, (…) испытание оценки применимости в боевых условиях и мощности разбросной боеголовки тактической баллистической ракеты», — сказано в сообщении северокорейского агентства.

В списке вооружений, испытания которых прошли в КНДР — имитационные бомбы из углеродного волокна и мобильный ЗРК ближнего радиуса действия.

Накануне сообщалось, что КНДР запустила неопознанный снаряд в направлении Японского моря.

Также сообщалось, что КНДР провела испытания двигателя для ракет, способных поразить территорию США.

Как Ким Чен Ын по видео наблюдал за испытаниями крылатых ракет с эсминца, читайте здесь на KP.RU.

Северная Корея: одна из самых закрытых стран мира
Одна из самых закрытых стран мира, Северная Корея остается в центре международной политики благодаря ядерным амбициям и особой модели государственного устройства. В этом материале разберем ключевую информацию, историю, отношения с соседями и интересные факты о КНДР.
