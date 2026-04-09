Северная Корея с 6 по 8 апреля испытывала ракеты и электромагнитное оружие

Северная Корея в течение трёх дней проводила испытания различных видов вооружений. Речь идёт в том числе о боеголовке тактической баллистической ракеты и системе электромагнитного оружия, информирует ЦТАК.
«Академия национальной обороны и Главное управление ракетостроения КНДР 6, 7 и 8 апреля провели испытание системы электромагнитного оружия, (…) испытание оценки применимости в боевых условиях и мощности разбросной боеголовки тактической баллистической ракеты», — сказано в сообщении северокорейского агентства.
В списке вооружений, испытания которых прошли в КНДР — имитационные бомбы из углеродного волокна и мобильный ЗРК ближнего радиуса действия.
Накануне сообщалось, что КНДР запустила неопознанный снаряд в направлении Японского моря.
Также сообщалось, что КНДР провела испытания двигателя для ракет, способных поразить территорию США.
Как Ким Чен Ын по видео наблюдал за испытаниями крылатых ракет с эсминца, читайте здесь на KP.RU.