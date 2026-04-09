Военные РФ ликвидировали укреплённые позиции ВСУ в Сумской области

Российские военные ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли военнослужащие 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады российской группировки войск «Север». Они использовали беспилотный летательный аппарат «Молния-2».
«Операторы БПЛА самолётного типа “Молния-2” войск беспилотных систем в составе 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск “Север” продемонстрировали боевую работу по ликвидации укреплённых позиций, скоплений живой силы и техники подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что применение ударного БПЛА «Молния-2» позволило ликвидировать цели, не заходя в зону работы системы ПВО украинских войск.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.