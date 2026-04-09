В Назарове участники арт-фестиваля «Смена» создадут новые муралы

Фонд Мельниченко подарит городу Назарово два мурала.
Прием заявок на арт-фестиваль «Смена» завершен: на конкурс Фонда Мельниченко поступила 301 заявка от художников из разных уголков России. Жюри приступает к голосованию, выбору финалистов и согласованию эскизов. Имена участников, которые получат шанс оставить свой творческий след на городских фасадах, станут известны в начале мая, а уже летом победители возьмутся за краски — их задача превратить серые стены в настоящие произведения искусства.
Напомним, в прошлом году первый в Назарово арт-объект «Покоритель глубин» появился на фасаде гимназии № 9, где обучаются по специальной программе Проклассы. ФМ.
В этом году муралы появятся в семи городах страны, и среди них опять — Назарово: город удостоился особой чести получить сразу два масштабных арт объекта. Гигантские рисунки украсят фасад школы № 11 и котло-турбинного цеха Назаровской ГРЭС. Выбор школы не случаен: недавно здесь завершился капитальный ремонт, стены обновили, и мурал станет ярким дополнением к обновлённому облику здания, а заодно и подарком к тройному юбилею, который в этом году отмечают Назаровская ГРЭС, Назаровский разрез и сам город Назарово.
Если автор мурала для школы № 11 еще определяется по конкурсу, то для Назаровской ГРЭС уже все решено — им станет один из самых известных российских уличных художников Марат Морик.
Накануне на территории ГРЭС побывала делегация в составе руководителя проекта Фонда Мельниченко Станислава Топоркова, куратора фестиваля «Смена» Владимира Абиха и художника Марата Морика. Гости изучили производственную площадку, ознакомились с музейной коллекцией станции, включая архивные фотографии и раритетные экспонаты, а также посетили городской музейно-выставочный центр, где директор Татьяна Мельникова познакомила их с историей Назарова и двух градообразующих предприятий.
Кроме того, команда проехала по знаковым местам города и отметила необычайную открытость, душевность и готовность местных жителей помогать в реализации проекта.
Арт фестиваль «Смена» — это всероссийская платформа поддержки современного уличного искусства, реализуемая при грантовой поддержке Фонда Мельниченко. Проект объединяет художников, архитекторов и урбанистов в деле преображения городской среды: фасады зданий в городах ответственности СУЭК и СГК превращаются в арт объекты, при этом сохраняется связь с промышленным наследием и уникальной идентичностью каждой территории.