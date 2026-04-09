В Назарове участники арт-фестиваля «Смена» создадут новые муралы

В этом году муралы появятся в семи городах страны, и среди них опять — Назарово: город удостоился особой чести получить сразу два масштабных арт объекта. Гигантские рисунки украсят фасад школы № 11 и котло-турбинного цеха Назаровской ГРЭС. Выбор школы не случаен: недавно здесь завершился капитальный ремонт, стены обновили, и мурал станет ярким дополнением к обновлённому облику здания, а заодно и подарком к тройному юбилею, который в этом году отмечают Назаровская ГРЭС, Назаровский разрез и сам город Назарово.