Эксперт Сафонов рассказал, кто в России получает пенсию более 500 тысяч рублей

В РФ пенсии более 500 тысяч рублей получают только космонавты и летчики-испытатели. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
— Других категорий, которые могли бы претендовать на такие пенсии, в стране нет, — цитирует его РИА Новости.
Размер пенсии определяется окладом и составляет от 55 до 85 процентов от денежного содержания по должности. Минимальный уровень в 55 процентов назначают при стаже не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин, уточнил эксперт.
Выплаты летчиков-испытателей зависят от места службы, квалификации, налета часов и воинского звания, у космонавтов — от количества полетов и времени, проведенного на орбите. Наибольшую пенсию получают те, кто испытывает военную технику или имеет статус инструктора-космонавта, пояснил Сафонов в беседе с агентством.
По его словам, космонавты могут получать более 500 тысяч рублей ежемесячно с учетом стажа, сложности и опасности работы.
Размер страховой пенсии зависит от индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты. Какие еще факторы могут повлиять на размер пособия, рассказал член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.