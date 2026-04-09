В храме на красноярской Стрелке появилась уникальная передвижная звонница

В строящемся красноярском православном храме в честь праведных Иоакима и Анны появилась передвижная звонница.
На ней 7 ярославских колоколов общим весом более 250 кг. Каркас металлический, обрешётка выполнена из лиственницы, на верхнем своде установлено кованое изделие в форме купола с крестом, а снизу — поворотные пневмоколёса для легкости перекатывания.
«Её собственноручно изготовили звонарь Станислав Савчук и мастер Анатолий Яремчук. Настоятель храма отец Николай благословил использовать уникальную звонницу для регулярных занятий при обучении звонарскому мастерству на настоящих колоколах. Звонари Глеб и Илья сразу провели для гостей мастер-класс по колокольному звону. О дате следующих занятий будет сообщено дополнительно», — рассказали в паблике храма.
Напомним, первый этап строительства деревянного храма на красноярской Стрелке начался в 2022 году. 22 сентября 2025 года митрополит Никита совершил в нем первую Божественную литургию. Предполагается, что малый храм станет частью будущего комплекса кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы.
