Потомки бойцов 88-й бригады, где служил Ким Ир Сен, приедут в Хабаровск

В Хабаровск 10 апреля прибудет делегация потомков бойцов 88-й отдельной стрелковой бригады Дальневосточного фронта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.
Гости из Китая начнут визит с открытия в аэропорту выставки марок из коллекции историка Ли Доули, посвящённой 65-летию первого полёта человека в космос. После этого для них организуют специальную экскурсию на троллейбусе по маршруту, которым в своё время проезжал Юрий Гагарин — от аэропорта до Комсомольской площади.
Одним из главных событий станет посещение села Вятское в Хабаровском районе. Там в сентябре 2025 года открыли мемориальный комплекс в честь бойцов интернациональной бригады — делегация возложит цветы к подножию.
Также потомки героев побывают в школьном музее и на выставке, посвящённой китайской коммуне 1930-х годов. Там пройдёт запись воспоминаний участников делегации о своих отцах, которые сражались с японскими милитаристами.