Первого президента Тувы Ооржака похоронят 11 апреля

Первого президента Республики Тыва Шериг-оол Ооржака похоронят 11 апреля. Церемония прощания состоится в столице региона — Кызыле.
Гражданская панихида будет организована в здании Национального музыкально-драматического театра. Прощание с государственным деятелем запланировано на утренние часы — с 9 до 11.
Власти региона сообщили о подготовке всех необходимых мероприятий для проведения церемонии. Ожидается, что проститься с политиком придут жители республики, представители власти и общественности.
О смерти первого прездента Тувы стало известно 8 апреля. Он умер в возрасте 83 лет. О его смерти сообщил глава республики Владислав Ховалыг, отметив, что воля Ооржака и его любовь к народу помогли сохранить стабильность и заложили основу для будущего развития региона.