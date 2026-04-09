Первого президента Тувы Ооржака похоронят 11 апреля

Похороны первого президента Республики Тыва Шериг-оол Ооржака состоятся 11 апреля.

Источник: Аргументы и факты

Первого президента Республики Тыва Шериг-оол Ооржака похоронят 11 апреля. Церемония прощания состоится в столице региона — Кызыле.

Гражданская панихида будет организована в здании Национального музыкально-драматического театра. Прощание с государственным деятелем запланировано на утренние часы — с 9 до 11.

Власти региона сообщили о подготовке всех необходимых мероприятий для проведения церемонии. Ожидается, что проститься с политиком придут жители республики, представители власти и общественности.

О смерти первого прездента Тувы стало известно 8 апреля. Он умер в возрасте 83 лет. О его смерти сообщил глава республики Владислав Ховалыг, отметив, что воля Ооржака и его любовь к народу помогли сохранить стабильность и заложили основу для будущего развития региона.