В Красноярске подросток угнал родительский квадроцикл и перевернулся на нем

В Красноярске дорожные полицейские выясняют обстоятельства травмирования ребенка при опрокидывании квадроцикла, пояснили в пресс-службе красноярского полка ДПС.
Авария произошла несколько дней назад на проселочной дороге в районе дома № 7 по улице Просторная в микрорайоне Кразовский. Мальчик не справился с управлением, и квадроцикл опрокинулся. При падении подросток получил удар в область грудной клетки. В полиции отметили, что от других травм его спасло наличие мотошлема.
Полицейские выяснили, что мальчик без спроса взял ключи от квадроцикла, принадлежащего его родителям.
Административный материал о передаче управления транспортом лицу, которое не имеет водительских прав (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ), составили в отношении матери несовершеннолетнего. Ей придется заплатить штраф в 30 тыс. рублей. Кроме этого, с семьей будет работать инспекция по делам несовершеннолетних, которой передали информацию. Ее сотрудники дадут оценку действиям родителей и примут соответствующие меры.
Инспекторы ДПС напоминают родителям о запрете управления автомототехникой детьми и о необходимости строгого контроля за доступом к транспортным средствам, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.
