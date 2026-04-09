В МЧС подвели итоги неспокойных суток в Хабаровском крае

Прошедшие сутки в Хабаровском крае обошлись без крупных чрезвычайных ситуаций, но работы у сотрудников МЧС хватало. Пока жители края привыкают к капризной весенней погоде, пожарные расчеты 15 раз выезжали на тушение техногенных возгораний. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Из 15 пожаров четыре случились в жилых домах. Кроме того, весна начала заявлять о себе не только теплом, но и первым ландшафтным пожаром: спасателям пришлось тушить горящую траву.
Не обошлось и без происшествий на трассах: подразделения МЧС четыре раза привлекались для ликвидации последствий ДТП. Спасатели помогали пострадавшим и обеспечивали безопасность на местах столкновений. Тем временем ледовые дороги стремительно тают: в крае официально работают всего две переправы, выезд на остальные смертельно опасен.
— Сегодня в Хабаровске ожидается очень ветреный день. Порывы западного ветра могут достигать 17−22 метров в секунду, — предупреждают в ГУ МЧС по Хабаровскому краю. — При такой силе ветра возможны обрывы линий электропередач и падение деревьев. Будьте осторожны!
Температура в краевой столице днем составит комфортные +7…+9 градусов, но из-за сильного ветра прогулки могут быть не самыми приятными. Берегите себя и паркуйте авто подальше от шатких конструкций.
