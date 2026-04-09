В Хабаровске студент лишился всех денег после звонка «из спецслужб»

В Хабаровске 20-летний студент стал жертвой мошенников после общения в мессенджере, — сообщает hab.aif.ru.
По словам потерпевшего, ему написала неизвестная, в профиле которой было установлено фото учителя биологии из школы, где он ранее учился. Собеседница заявила, что несколько выпускников якобы занимались дроппингом — продажей и покупкой банковских карт, а при обысках у них обнаружили копии документов, в том числе и заявителя.
Позже молодому человеку позвонил мужчина, представившийся сотрудником спецслужб. Он сообщил о якобы зафиксированных незаконных переводах и предупредил о возможной уголовной ответственности. Чтобы «избежать проблем», студенту предложили перевести деньги на так называемый безопасный счёт.
Следуя указаниям, хабаровчанин перевёл 33 тысячи рублей. После этого он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, сообщил начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.