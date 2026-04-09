Кирилл Зайцев сыграет Героя РФ Береста в фильме Угольникова о Знамени Победы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российский актер Кирилл Зайцев сыграет Героя России Алексея Береста в фильме народного артиста РФ Игоря Угольникова о водружении Знамени Победы над Рейхстагом в Берлине в 1945 году. Об этом ТАСС сообщил сам режиссер.
«Что касается [Алексея] Береста, которому посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации, то на данный момент это — единственная роль в нашей картине, на которую уже утвержден актер. Все остальные роли, а их очень много, пока [находятся] в стадии принятия решения. На роль Берестова утвержден Кирилл Зайцев, и я именно сегодня в ТАСС говорю об этом», — сказал режиссер.
Угольников отметил, что для него важно посотрудничать с этим актером. «Он подходит под эту роль своей человеческой харизмой, он крепкого телосложения, как и Берест, который был очень высокий и крепкий. Мне очень важно поработать с этим актером», — сказал он.
Ранее председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Угольников планирует снять фильм о водружении Знамени Победы над Рейхстагом. По его словам, в сценарии «с невероятной исторической скрупулезностью восстановлены последние дни и часы буквально перед водружением Знамени Победы». В картине расскажут о Герое России Алексее Бересте.
В ночь на 1 мая 1945 года красное знамя на куполе Рейхстага водрузили разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария под прикрытием автоматчиков из роты старшего сержанта Ильи Сьянова. Выполнение боевой задачи по водружению Знамени Победы на крыше германского парламента возглавил замполит батальона лейтенант Алексей Берест.