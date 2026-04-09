Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Камский кабель» подало заявку на регистрацию товарного знака

Класс заявки охватывает электронику и программное обеспечение.

Источник: Комсомольская правда

Компания ООО «Камский кабель» направила заявку на регистрацию нового товарного знака «Кама про». Сведения о подаче заявки размещены на информационном ресурсе Znakoved, сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Товарный знак планируется зарегистрировать по двум классам Международной классификации товаров и услуг: 9-му, охватывающему электронику, программное обеспечение, научные и технические приборы, и 35-му — услуги по управлению и организации коммерческих и промышленных предприятий.

ООО «Камский кабель» было создано в 2008 году. Сегодня компания занимает одну из лидирующих позиций на российском рынке производителей кабельно проводниковой продукции: ассортимент предприятия включает более 75 тысяч различных кабелей и проводов.