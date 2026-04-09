«Камский кабель» подало заявку на регистрацию товарного знака

Компания ООО «Камский кабель» направила заявку на регистрацию нового товарного знака «Кама про». Сведения о подаче заявки размещены на информационном ресурсе Znakoved, сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».
Товарный знак планируется зарегистрировать по двум классам Международной классификации товаров и услуг: 9-му, охватывающему электронику, программное обеспечение, научные и технические приборы, и 35-му — услуги по управлению и организации коммерческих и промышленных предприятий.
ООО «Камский кабель» было создано в 2008 году. Сегодня компания занимает одну из лидирующих позиций на российском рынке производителей кабельно проводниковой продукции: ассортимент предприятия включает более 75 тысяч различных кабелей и проводов.