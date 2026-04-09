Красноярские подростки могут записаться в летние туристические лагеря

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовала запись в летние туристические лагеря для подростков 14−17 лет. Программы организует молодежный центр «Центр путешественников».
Одной из площадкой станет палаточный лагерь «Путешественник» на берегу Красноярского моря. Первая смена пройдет с 5 по 11 июля и будет посвящена базовой туристической подготовке: участники отправятся в пешие походы, освоят основы альпинизма и спелеологии, научатся ориентироваться в лесу и оказывать первую помощь.
Вторая и третья смены (14−24 июля и 28 июля — 7 августа) сосредоточатся на спелеологии. Подростки будут изучать пещеры Бирюсинского залива, их строение и микроклимат, а также отработают навыки передвижения по сложной местности.
Кроме того, открыт набор в профильные объединения. В лагере «Крепкий Орешек» в Манско-Уярском округе участники посетят одну из самых протяженных пещер России — «Большую Орешную». Отдохнуть ребята смогут в несколько смен: первая смена — с 4 по 13 июля, вторая — с 16 по 25 июля, третья смена — с 28 июля по 6 августа.
Новичков приглашают в смену «Юный путешественник», где предусмотрены походы по Торгашинскому хребту и национальному парку «Красноярские Столбы», сообщает мэрия.
Подать заявку могут подростки, проживающие или обучающиеся в Красноярске. Участие платное, для оформления потребуется пакет документов, включая медицинские справки и страховку.
Дополнительную информацию о стоимости и летнем отдыхе можно узнать по телефону: 227‑92‑01 или в группе молодежного центра «Центр путешественников».
