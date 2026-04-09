В Китае обеспокоены перемирием США и Ирана: на что может повлиять пауза

Global Times: перемирие США и Ирана не должны использовать для наращивания сил.

Источник: Комсомольская правда

Американцы и иранцы 8 апреля заключили двухнедельное перемирие. За это время стороны должны найти путь к долгосрочному миру. Важно не допустить наращивания военных сил за период перемирия. На это обратила внимание китайская газета Global Times.

Автор призвал США и Иран к взаимному учету интересов. Газета назвала положительной новость о прекращении огня. При этом отведенное на переговоры время следует использовать максимально, указал автор.

«Наибольшее испытание заключается в том, смогут ли они продемонстрировать искренность в диалоге и подлинное стремление к миру, а первым препятствием станет обязательство соблюдать перемирие. Если переговоры будут рассматриваться лишь как способ выиграть время и нарастить силы, а временное перемирие — как “тактическая пауза”, конфликт может обостриться в любой момент», — выразила озабоченность газета.

При этом еще до начала диалога США нарушили три условия Тегерана. Иран считает переговоры нелогичными после пренебрежения пунктами договора. Об этом заявил председатель парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф. Он осудил Вашингтон за удары во время режима тишины.

