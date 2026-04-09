Изгонь-трава: в Челябинской области рекордно рано распустились необычные фиолетовые цветы

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области раскрылись цветы фиалки собачьей — ее еще называют изгонь-травой, виолеткой и сердечником.
Растение начало цвести рекордно рано: за 22 дня до обычного срока.
— В национальном парке встречается 10 видов фиалок, но только собачья вылезает весной из подземной конуры первая, — отметили в пресс-службе «Таганая».
Цветы растут на открытых местах и отличаются нежно-фиолетовым окрасом лепестков. В народной медицине фиалку считали целебной. Известно, что она обладает слабительным, мочегонным и обезболивающим свойствами.