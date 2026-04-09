Православные отмечают Чистый четверг: история и традиции праздника

Чтобы подготовиться к Чистому четвергу, прежде всего, нужно задуматься о духовном очищении. Постарайтесь проанализировать свои поступки, покаяться в грехах и простить обиды. Также важно тщательно убрать дом, приготовить пасхальные блюда и найти время для посещения церковной службы и молитвы. Постарайтесь провести этот день в тишине и спокойствии, избегая ссор, споров и негативных мыслей.