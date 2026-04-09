Простой рецепт вкусного кулича 2026

Классические «бабушкины» методы с 5-часовым вымешиванием уходят в прошлое. Современной хозяйке нужен простой, вкусный кулич, который получается с первого раза. И да, мы расскажем не только «как», но и «почему» считаем этот рецепт особенно удачным.
Что символизирует кулич.
В православной традиции кулич символизирует присутствие Христа за праздничной трапезой. Цилиндрическая форма напоминает о церковной просфоре (хлеб для причастия), а сладкое сдобное тесто — о радости Воскресения.
Белая шапка сверху — это символ чистоты и света. Поэтому в нашем рецепте 2026 года мы сделаем акцент на идеальной глазури. Кстати, изюм или цукаты внутри означают дары Богу и процветание дома.
Самый простой рецепт кулича 2026.
Ингредиенты (на 2 средних кулича):
Мука в/с — 500 г (и еще 50 г на подпыл) Молоко теплое (3,2%) — 150 млМасло сливочное 82% — 100 г (должно быть мягким) Яйца (комнатной температуры) — 3 шт + 1 белок для глазуриСахар — 150 г (не кладите больше, иначе тесто будет тяжелым) Дрожжи сухие активные — 7 г (пакет)Ванильный сахар — 10 гИзюм без косточек — 100 гСоль — щепотка.
Как приготовить кулич.
Смешиваем жидкое. В теплом молоке разведите 1 ст. ложку сахара и дрожжи. Ждете 10 минут — появилась «шапка»? Отлично. Сухая часть. Муку просейте дважды (это ключ к воздушности). Смешайте с остальным сахаром, ванилином, солью. Замес. Соедините сухую и жидкую смеси, добавьте яйца и мягкое масло. Забудьте про «бить тесто 40 минут». Просто вымешивайте миксером с насадкой «крюк» ровно 7 минут. Тесто будет липким — так и надо! Подъем. Накройте миску полотенцем. Оставьте в выключенной духовке на 1,5 часа. Обомните один раз через 50 минут. Добавки. Обваляйте изюм в муке (чтобы не упал на дно) и вмешайте в тесто. Формы. Заполняйте бумажные или металлические формы на ⅓. Дайте постоять еще 30 минут (тесто поднимется до краев).Выпечка. Духовка 180 . Маленькие куличи пекутся 25−30 минут, большие — 40−45 минут. Проверяйте сухой лучинкой.
Как приготовить глазурь для кулича.
Взбейте 1 холодный белок со 100 г сахарной пудры и 1 ч. ложкой лимонного сока до устойчивых пиков. Наносите на горячий кулич. Посыпка — только на еще мокрую глазурь.
Что нельзя делать с куличом.
Пасхальный кулич — не просто выпечка, а символ праздника. Чтобы не нарушить церковные традиции и не испортить продукт, важно знать правила обращения с ним. Рассказываем, что нельзя делать с куличом.
1. Нельзя резать кулич до того, как он полностью остынет.
Горячую выпечку нельзя нарезать — мякиш сомнется, в результате чего кулич потеряет воздушность. Подождите минимум 3−4 часа при комнатной температуре.
2. Нельзя долго хранить кулич в полиэтиленовом пакете.
В герметичном полиэтиленовом пакете без доступа воздуха быстро развиваются плесневые грибки, поэтому кулич лучше переложить в крафтовый пакет.
3. Нельзя выбрасывать засохший кулич в мусорное ведро.
Это главное правило для верующих. Освященную пищу запрещено смешивать с бытовыми отходами. Поэтому кулич лучше доесть, многие делают из него сухари, которые потом добавляют в утреннюю кашу.