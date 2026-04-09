Простой рецепт вкусного кулича 2026

Смешиваем жидкое. В теплом молоке разведите 1 ст. ложку сахара и дрожжи. Ждете 10 минут — появилась «шапка»? Отлично. Сухая часть. Муку просейте дважды (это ключ к воздушности). Смешайте с остальным сахаром, ванилином, солью. Замес. Соедините сухую и жидкую смеси, добавьте яйца и мягкое масло. Забудьте про «бить тесто 40 минут». Просто вымешивайте миксером с насадкой «крюк» ровно 7 минут. Тесто будет липким — так и надо! Подъем. Накройте миску полотенцем. Оставьте в выключенной духовке на 1,5 часа. Обомните один раз через 50 минут. Добавки. Обваляйте изюм в муке (чтобы не упал на дно) и вмешайте в тесто. Формы. Заполняйте бумажные или металлические формы на ⅓. Дайте постоять еще 30 минут (тесто поднимется до краев).Выпечка. Духовка 180 . Маленькие куличи пекутся 25−30 минут, большие — 40−45 минут. Проверяйте сухой лучинкой.