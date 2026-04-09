Мощный циклон оставил без света часть Северо-Курильска

Сильный ветер оставил без света город Северо-Курильск. Он расположен на острове Парамушир в Сахалинской области. О последствиях стихии рассказал мэр Александр Овсянников.
«Еще в обед светило солнце, а уже к вечеру фиксировали порывы ветра до 58 метров в секунду. Дома вибрировали, кровли трещали, столбы не выдержали такого напора. В итоге — поваленные опоры ЛЭП, поврежденные дорожные знаки, обшивка фасадов, и большая часть города осталась без света», — написал чиновник в МАХ.
По словам чиновника, работы по восстановлению электроснабжения ведутся, уже подключены школа, детский сад и другие социально значимые объекты, также ремонтируют крыши и фасады домов, поврежденные ударом стихии.
Напомним, в восьми районах Дагестана идет борьба с наводнением, в результате которого разрушены дома, пострадали и погибли люди. В то же время в горных районах республики жители половину недели страдают от сильнейших снегопадов. Они оказались отрезанными от мира.
Также на Камчатке продолжает проявлять активность вулкан Шивелуч. Накануне ученые зафиксировали выброс пепла на высоту более 6000 метров.