Открытки с Пасхой 2026. Яркие красивые картинки, поздравления 12 апреля

Пасха — один из самых светлых и значимых праздников в христианской традиции, символизирующий победу жизни над смертью и торжество надежды. В этот день верующие вспоминают Воскресение Иисуса Христа — событие, лежащее в основе всей христианской веры.
Дата Пасхи ежегодно меняется, так как рассчитывается по лунно-солнечному календарю и отмечается в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия. В 2026 году православная Пасха приходится на 12 апреля. Традиционно праздник сопровождается торжественными богослужениями, семейными застольями и символическими угощениями — куличами, творожной пасхой и окрашенными яйцами.
