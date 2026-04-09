Нижегородские бизнесмены могут вернуть деньги за отечественное оборудование

Нижегородские предприниматели могут вернуть до 15 млн рублей за приобретение нового отечественного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Всего на реализацию такой меры поддержки выделили 132,8 млн рублей: 48 млн рублей выделены из регионального бюджета, еще 84,8 млн — из федерального. Это позволит предприятиям направлять сэкономленные средства на развитие производства и запуск новых проектов.
Возместят затраты на договоры купли-продажи оборудования, которое было приобретено в 2023—2026 годах. Оборудование должно быть включено в реестр российской промышленной продукции.
К участию допускаются предприятия из сферы обрабатывающего производства, зарегистрированные в Нижегородской области.