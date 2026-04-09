Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские бизнесмены могут вернуть деньги за отечественное оборудование

Возместят затраты на договоры купли-продажи оборудования, которое было приобретено в 2023—2026 годах.

Нижегородские предприниматели могут вернуть до 15 млн рублей за приобретение нового отечественного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего на реализацию такой меры поддержки выделили 132,8 млн рублей: 48 млн рублей выделены из регионального бюджета, еще 84,8 млн — из федерального. Это позволит предприятиям направлять сэкономленные средства на развитие производства и запуск новых проектов.

Возместят затраты на договоры купли-продажи оборудования, которое было приобретено в 2023—2026 годах. Оборудование должно быть включено в реестр российской промышленной продукции.

К участию допускаются предприятия из сферы обрабатывающего производства, зарегистрированные в Нижегородской области.