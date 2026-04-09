Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разработчик усовершенствовал ИИ для досмотров в метро Москвы

В установках для сканирования грузов и багажа на треть увеличили базу данных запрещенных предметов, такие устройства применяют при досмотрах в метро Москвы, Мосгордуме и на объектах РПЦ, рассказали столичные власти.

Источник: РБК

Компания «Диагностика-М» усовершенствовала систему искусственного интеллекта (ИИ) в своих интроскопах конвейерного типа, которыми оснащают досмотровые установки на объектах Москвы, сообщили РБК в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики.

«В новой версии нейросети интроскопов база данных увеличена на треть — с 5,5 млн до 8,5 млн запрещенных предметов, также значительно увеличена точность их обнаружения. Такие интроскопы применяют по всей России для проведения досмотра на транспорте, в том числе в аэропортах и на железнодорожных вокзалах», — говорится в сообщении.

По итогам 2025 года «Диагностика-М» выпустила 334 интроскопа с функцией ИИ, что на 16% больше результата 2024-го.

Досмотровый интроскоп — это рентгено-телевизионная установка для сканирования грузов и багажа на наличие опасных и запрещенных предметов.

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — «Диагностика-М» — оснащает интроскопы серии ТС-СКАН системой ИИ собственной разработки с 2024 года. Нейросеть способна обнаружить опасные и запрещенные предметы целиком и в виде отдельных фрагментов в разных ракурсах, а также определять их внутреннюю структуру, утверждает разработчик.

В числе столичных объектов с усовершенствованными установками для сканирования — Мосгордума, Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С. П. Боткина, автовокзал «Красногвардейский», киномедиакластер «Метмаш», Первый апелляционный суд общей юрисдикции, объекты Московской патриархии РПЦ, а также метрополитен Москвы.

Ранее в пресс-службе столичного метро со ссылкой на приказ Минтранса России от 4 февраля 2025 года сообщили, что «в случае необходимости» возможен досмотр телефонов и компьютеров пассажиров в дополнение к прохождению через рамки металлодетекторов. Там уточнили, что технику оценивают «посредством включения и проверки работоспособности».

