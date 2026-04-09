Разработчик усовершенствовал ИИ для досмотров в метро Москвы

Компания «Диагностика-М» усовершенствовала систему искусственного интеллекта (ИИ) в своих интроскопах конвейерного типа, которыми оснащают досмотровые установки на объектах Москвы, сообщили РБК в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики.
«В новой версии нейросети интроскопов база данных увеличена на треть — с 5,5 млн до 8,5 млн запрещенных предметов, также значительно увеличена точность их обнаружения. Такие интроскопы применяют по всей России для проведения досмотра на транспорте, в том числе в аэропортах и на железнодорожных вокзалах», — говорится в сообщении.
По итогам 2025 года «Диагностика-М» выпустила 334 интроскопа с функцией ИИ, что на 16% больше результата 2024-го.
Досмотровый интроскоп — это рентгено-телевизионная установка для сканирования грузов и багажа на наличие опасных и запрещенных предметов.
Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — «Диагностика-М» — оснащает интроскопы серии ТС-СКАН системой ИИ собственной разработки с 2024 года. Нейросеть способна обнаружить опасные и запрещенные предметы целиком и в виде отдельных фрагментов в разных ракурсах, а также определять их внутреннюю структуру, утверждает разработчик.
В числе столичных объектов с усовершенствованными установками для сканирования — Мосгордума, Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С. П. Боткина, автовокзал «Красногвардейский», киномедиакластер «Метмаш», Первый апелляционный суд общей юрисдикции, объекты Московской патриархии РПЦ, а также метрополитен Москвы.
Ранее в пресс-службе столичного метро со ссылкой на приказ Минтранса России от 4 февраля 2025 года сообщили, что «в случае необходимости» возможен досмотр телефонов и компьютеров пассажиров в дополнение к прохождению через рамки металлодетекторов. Там уточнили, что технику оценивают «посредством включения и проверки работоспособности».
