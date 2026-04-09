В Хабаровском крае ледоход может начаться с 9 по 13 апреля

В Хабаровском крае ледоход на Амуре может начаться уже в ближайшие дни — ориентировочно с 9 по 13 апреля, — сообщает hab.aif.ru со ссылкой на начальника отдела гидрологических прогнозов Анастасию Пивикову.
Апрель в регионе развивается нестабильно: дневное тепло до +10…+13 °C сменяется ночными заморозками, а сильный ветер с порывами до 15−20 м/с ускоряет разрушение льда, но одновременно делает процесс менее равномерным. В отдельные дни возможны осадки, включая мокрый снег, что также влияет на состояние ледового покрова.
На юге края малые реки уже вскрываются — здесь ледоход традиционно начинается раньше. В районе Хабаровска лёд пока сохраняется, но становится рыхлым и подвижным. На севере края ситуация остаётся более стабильной: там ледоход ожидается в конце апреля — начале мая.
Дополнительным фактором остаются ледовзрывные работы. На сопредельной территории Китая на Амуре уже проводились подрывы для предотвращения заторов. Аналогичные меры применяются и в Хабаровском крае — в том числе в Ванинском районе на малых реках. Специалисты подчёркивают: такие работы снижают риск подтоплений, но не определяют сроки начала ледохода, которые зависят прежде всего от погодных условий.
В период вскрытия рек лёд быстро теряет прочность, а течение усиливается. Жителям напоминают о запрете выхода на лёд и необходимости следить за официальной информацией.