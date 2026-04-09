Глава МИД Валтонен: Хельсинки и ЕС не потерпят риторику Трампа в адрес Ирана

Финляндия и другие страны Европейского союза не потерпят агрессивную риторику президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в адрес Ирана. Об этом в четверг, 9 апреля, высказалась министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
— Мы ни в коем случае не можем мириться с такими высказываниями — если они сами по себе представляют угрозу, — или, тем более, с тем, что за ними может стоять, — заявила она в интервью изданию Iltalehti.
По ее словам, сейчас имеется хорошая возможность сохранить мир между Вашингтоном и Тегераном, поэтому агрессивная риторика американского лидера недопустима.
— Сейчас есть хорошая возможность начать строить более прочный мир в регионе. Я разговаривала с коллегами в регионе в последние несколько часов, и в воздухе витает надежда, — заключила Валтонен.
7 апреля глава Белого дома грозился уничтожить «целую цивилизацию» Ирана. Однако позже он заявил о двухнедельном перемирии с исламской республикой.