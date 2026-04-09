От +2 до +12, дождь и гроза: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 9 апреля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 9 апреля будет холодной и дождливой, по области ожидается порывистый ветер. Подробный прогноз на четверг узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 9 апреля в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный и южный разовьет скорость до 5 — 10 м/с. В ночь на 10 апреля осадки прекратятся: будет без существенных осадков, ветер южной четверти задует со скоростью 6 — 11 м/с.
В Ростовской области в четверг днем в большинстве районов пройдут небольшой и умеренный дождь, местами с грозой. Утром в отдельных районах возможен туман. Ветер юго-западный и южный будет дуть со скоростью 5 — 10 м/с, днем местами порывы достигнут 12 — 14 м/с. В ночь на пятницу местами сохранится небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах осядет туман. Ветер южной четверти задует со скоростью 6 — 11 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 9 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +10 — +12 градусов. В ночь на 10 апреля столбики термометров опустятся до +2 — +4 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха в четверг составит от +7 до +12 градусов, по югу и востоку до +14. В ночь на пятницу ожидается от +1 до +6 градусов. Во второй половине ночи и утром местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки −1 — −3.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
