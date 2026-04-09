Народные приметы на 10 апреля: что нельзя делать в Страстную пятницу?

В Страстную пятницу верующие стараются посетить церковь. Многие присутствуют на богослужениях целыми семьями. Те, у кого нет возможности побывать в храме в этот день, обязательно молятся дома. Духовная работа — важная часть даты, напоминающей всем христианам о земном пути Спасителя, его страданиях и жертве. Нужно не только мысленно обратиться к заступникам, но и подумать о своей жизни, поступках и целях, простить обидчиков и найти тех, кто прямо сейчас может нуждаться в вашей помощи. Все добро, сделанное вами от души, вернется сторицей.