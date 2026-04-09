Народные приметы на 10 апреля: что нельзя делать в Страстную пятницу?

10 апреля у христиан — Страстная пятница. Этот день считается самым строгим в преддверии Пасхи: верующие вспоминают о страданиях Спасителя.
Сегодня мы расскажем про запреты и традиции наших предков, касающиеся Страстной пятницы, а также выясним, как избежать бед и не согрешить.
Народные приметы на 10 апреля: что нельзя делать.
С Великой пятницей на Руси было связано немало строгих правил: одни из них соответствовали предписаниям Церкви, иные — представляли собой суеверия, возникшие задолго до принятия христианства.
Наши предки в этот день никогда ни с кем не спорили, опасаясь испортить отношения. Считалось, что начавшийся 10 апреля конфликт затянется на долгие годы. Если же повздорят супруги, то им может грозить расставание.
Запрещалось делать дорогие покупки, приобретать что-то спонтанно. Также не рекомендуется давать деньги в долг. Если нарушить правило, можно оказаться в долговой яме.
Не стоит оставлять окна открытыми на ночь — может прийти беда. Не следует ходить с вывернутыми карманами — к безденежью.
Не разрешается завязывать ленты в волосах, стоя у колодца. Согласно давним поверьям, у забывшей об этом девушки кто-то из родных или близких мужского пола вскоре угодит за решетку.
Ни в коем случае не отказывайте нуждающимся в помощи. Из-за этого в жизни может начаться черная полоса.
На Руси было распространено мнение о том, что 10 апреля не надо хлопать окнами и дверьми. Домовой рассердится и станет пакостить хозяевам — выть по ночам, прятать нужные вещи и даже хватать за ноги.
Для посещения парикмахера дата не подходит, впрочем, как и для амурных дел — свиданий, помолвки, заключения брака.
Отдельно стоит остановиться и на православных традициях. Пост в Страстную Пятницу является наиболее строгим. Чревоугодие и употребление спиртного — не допускаются.
Нельзя заниматься домашними делами. Подготовить жилище к Пасхе следовало в Чистый четверг. Шить и вязать также не стоит.
Народные приметы на 10 апреля: что можно делать.
В Страстную пятницу верующие стараются посетить церковь. Многие присутствуют на богослужениях целыми семьями. Те, у кого нет возможности побывать в храме в этот день, обязательно молятся дома. Духовная работа — важная часть даты, напоминающей всем христианам о земном пути Спасителя, его страданиях и жертве. Нужно не только мысленно обратиться к заступникам, но и подумать о своей жизни, поступках и целях, простить обидчиков и найти тех, кто прямо сейчас может нуждаться в вашей помощи. Все добро, сделанное вами от души, вернется сторицей.
10 апреля наши предки окончательно прощались с санями. Они убирали зимний транспорт и смотрели, не требует ли ремонта телега. Также хозяева заглядывали в амбары, опасаясь, что остатки продовольствия могли пострадать из-за вешних вод, ухаживали за скотиной, делали домашние дела и красили яйца к Пасхе.
Народные приметы о погоде на 10 апреля.
Снег, выпавший 10 апреля, в давние времена считался предвестником потепления и затяжных дождей.
Если на улице солнечно и нет ветра, этим летом получится собрать много зерна, меда и фруктов.
Град в этот день указывает на ухудшение погоды: на улице похолодает.
Туман в вечерние часы — к заморозкам в мае.
Именинники 10 апреля.
В этот день именины отмечают Илья, Иона, Лазарь, Савва и Степан.