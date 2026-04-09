По Новосибирску 12 апреля пройдёт колонна пасхальной звонницы

В Новосибирске 12 апреля 2026 года состоится пасхальная звонница. Мероприятие организовано по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Варфоломея силами Всемирного Русского Народного Собора, Фонда «Единство целей» и Центра Сибирского колокольного искусства, сообщили в Новосибирской митрополии.
«12 апреля в 11 часов колонна начнёт движение от храма Архангела Михаила. Затем её маршрут пройдёт через Троице-Владимирский собор, собор Александра Невского и завершится у Вознесенского кафедрального собора. По ходу движения колонны и в каждом храме на её пути будет звучать праздничный колокольный звон», — сообщили организаторы.
В 13:30 на Никольской площади у памятника святителю Николаю Чудотворцу состоится концерт народных коллективов. Организаторы приглашают жителей города присоединиться к празднованию Светлого Христова Воскресения.