Пасха без «химии»: Как по взгляду отличить праздничный кулич от набитой консервантами подделки

«У куличей и пасхи нет официально утверждённого ГОСТа, поэтому производители могут менять рецептуру. Тем не менее есть базовый состав, который должен быть у качественных изделий, — перед покупкой важно внимательно изучить этикетку», — отметила эксперт.
В составе кулича должны быть мука, яйца, сахар, сливочное масло и дрожжи. В пасхе — творог (а не творожный продукт), сливочное масло, сахар и яйца. Наличие маргарина, яичного порошка, разрыхлителей, консервантов и других Е-добавок чаще всего указывает на более дешёвый и менее качественный продукт.
Срок годности также может многое сказать о составе. В среднем у кулича он составляет 1−2 недели, у творожной пасхи — 3−4 дня. Более длительные сроки хранения, как правило, достигаются за счёт консервантов.
Обратите внимание и на внешний вид. У качественного кулича должна быть золотистая корочка — не подгоревшая и не слишком бледная, верхушка — выпуклая, нелипкая, без трещин. Творожная пасха должна быть белого цвета, однородной консистенции, без кислого запаха.
«Можно подержать кулич в руке: если он кажется слишком тяжёлым при небольшом размере, это может говорить о недостаточной пропечённости. Слишком лёгкий кулич иногда свидетельствует об использовании разрыхлителей», — пояснила Анищенкова.
Отдельное внимание стоит уделить упаковке. Она должна быть целой, без повреждений и отверстий. Нарушенная упаковка ускоряет порчу продукта и способствует впитыванию посторонних запахов. Изделия без упаковки приобретать не рекомендуется. Оптимальный вариант — комбинированная упаковка, например бумажная обёртка и полимерный пакет.
Хранить куличи и пасху следует в заводской упаковке до момента вскрытия. После вскрытия творожную пасху необходимо переложить в пищевой контейнер и хранить в холодильнике не более 2−3 дней. Кулич рекомендуется завернуть в плёнку или пергамент и хранить в тёмном сухом месте, а изделия с кремом или творогом — только в холодильнике.
«Ориентируйтесь на сроки, указанные на упаковке, и не храните продукт дольше рекомендованного времени», — заключила эксперт.
Ранее в РПЦ напомнили о правилах оформления пасхальных блюд. В частности, верующих призвали отказаться от использования термонаклеек и бумажных изображений храмов, икон и крестов на яйцах.
