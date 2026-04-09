Пасха без «химии»: Как по взгляду отличить праздничный кулич от набитой консервантами подделки

Хранить куличи и пасху следует в заводской упаковке до момента вскрытия. После вскрытия творожную пасху необходимо переложить в пищевой контейнер и хранить в холодильнике не более 2−3 дней. Кулич рекомендуется завернуть в плёнку или пергамент и хранить в тёмном сухом месте, а изделия с кремом или творогом — только в холодильнике.