В Новосибирской области запустили онлайн-зачисление в детские сады

Для родителей запустили электронный сервис, который позволяет подписать договор с детским садом прямо со смартфона. Для этого нужно установить приложение «Госключ», пройти регистрацию и оформить усиленную неквалифицированную электронную подпись. После этого остаётся только подписать договор — на всё даётся до суток.