В Новосибирской области запустили онлайн-зачисление в детские сады

В Новосибирской области стартовал новый этап приёма детей в детские сады — теперь оформить зачисление можно дистанционно. Процесс комплектования групп уже идёт в Бердске и ряде районов региона, а в Новосибирске он начнётся в начале мая.
Для родителей запустили электронный сервис, который позволяет подписать договор с детским садом прямо со смартфона. Для этого нужно установить приложение «Госключ», пройти регистрацию и оформить усиленную неквалифицированную электронную подпись. После этого остаётся только подписать договор — на всё даётся до суток.
«За первую неделю апреля мы видим, что больше половины договоров — дистанционные. За 2025 год по цифровым документам зачислено более девяти тысяч детей, это треть от общего числа», — рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.
Главное изменение для родителей — отсутствие необходимости личного визита в детский сад. Оформление документов теперь занимает около 15−20 минут вместо нескольких дней, а бумажной работы стало значительно меньше.