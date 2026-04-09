В Новосибирской области запустили онлайн-зачисление в детские сады

Теперь родители могут подписать договор онлайн, а оформление занимает всего 15−20 минут без визита в учреждение.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области стартовал новый этап приёма детей в детские сады — теперь оформить зачисление можно дистанционно. Процесс комплектования групп уже идёт в Бердске и ряде районов региона, а в Новосибирске он начнётся в начале мая.

Для родителей запустили электронный сервис, который позволяет подписать договор с детским садом прямо со смартфона. Для этого нужно установить приложение «Госключ», пройти регистрацию и оформить усиленную неквалифицированную электронную подпись. После этого остаётся только подписать договор — на всё даётся до суток.

«За первую неделю апреля мы видим, что больше половины договоров — дистанционные. За 2025 год по цифровым документам зачислено более девяти тысяч детей, это треть от общего числа», — рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Главное изменение для родителей — отсутствие необходимости личного визита в детский сад. Оформление документов теперь занимает около 15−20 минут вместо нескольких дней, а бумажной работы стало значительно меньше.