В сквере Космонавтов в Красноярске обновят дорожки и детские игровые зоны

Красноярский сквер Космонавтов ждет преображение. Здесь обновят дорожки вокруг ракеты и заменят старое асфальтовое покрытие на современную брусчатку. В общественном пространстве высадят около 130 деревьев и обустроят газоны. Завершить эти работы по благоустройству планируют к лету 2027 года. Кроме того, в сквере модернизируют три детские зоны. Здесь установят 15 новых комплексов и малых архитектурных форм. В общественном пространстве появятся домик-беседка и песочницы с навесом, игровой комплекс с башнями, мостом и двойные качели, а также игровой модуль для самых маленьких. На площади более 970 кв. м покрытие заменят на травмобезопасное. Для детей с ограниченными возможностями смонтируют специальный комплекс с пандусом и специальным оборудованием. Монтаж малых архитектурных форм завершат летом 2026 года, сообщили в мэрии Красноярска. Добавим, общественные пространства обновляют к юбилею города, который отметят в 2028 году.