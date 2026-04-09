В Центральном округе Омска произошел пожар в жилом доме

Пожар произошел вчера вечером в пятиэтажном доме, находящемся в Центральном округе города Омска. По сообщению жильцов, из квартиры на крайнем этаже активно шел дым. В целях безопасности многие жильцы дома покинули свои жилища: на улицу вынужденно вышли 59 человек, в том числе 13 детей. Ликвидацией пожара занимались 12 сотрудников МЧС, задействовав 5 единиц техники. По сообщению спасательного ведомства, пожар был потушен спустя 30 минут после получения вызова — в 21 час 10 минут. Пострадавших от огня нет. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.