Стало известно, кто лучше распознаёт фишинговые письма: дело в гендере

Женщины лучше распознают фишинговые письма, чем представители мужского пола. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые приводит РИА Новости.
«Сотрудницы компаний на 15% реже переходят по фишинговым ссылкам, чем их коллеги-мужчины», — сказано в публикации.
Из тех, кто перешёл по фишинговой ссылке, мужчины почти на четверть чаще оставляли на мошенническом сайте корпоративные учетные данные. При этом специалисты напоминают, что опасен может быть даже простой переход по ссылке.
Ранее россиян предупредили о новой схеме аферистов от имени медицинских организаций. Под предлогом записи к врачу у них выманивают коды или перенаправляют на фишинговые сайты.
Тем временем злоумышленники активно адаптируются под поведение пользователей, используя как традиционные сценарии, так и новые подходы, охватывая сразу несколько каналов связи — СМС и голосовые звонки, электронную почту и мессенджеры.
А вот какие схемы мошенники используют чаще всего в преддверии Дня Победы.