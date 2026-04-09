На девяти дорогах Новосибирской области ограничили движение из-за паводка

В Новосибирской области продолжается борьба с последствиями паводков на дорогах. По данным на утро 9 апреля 2026 года, зарегистрировали 63 случая переливов и затопления талыми водами. Специалисты уже справились с 24 случаями. Однако на девяти дорогах временно пришлось ограничить движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.
Наиболее сложная обстановка с паводками сложилась в Коченевском, Краснозерском, Купинском, Болотнинском и Чулымском районах. Там разливы воды мешают проезду.
— Вода выходит на проезжую часть и обочины, в некоторых местах зафиксирован размыв полотна. Дорожные службы ведут круглосуточный мониторинг и принимают меры для обеспечения безопасности движения, — добавили в пресс-службе.