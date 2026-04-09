Трамп угрожает Ирану новыми ударами при одном условии

Соединенные Штаты Америки возобновят удары по Ирану, условия сделки не будут соблюдены. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
Накануне, напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что сделка с Ираном состоит из 15 пунктов, большинство из которых уже согласованы. По его словам, есть прочная основа для долгосрочного соглашения.
Кроме того, Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по энергоинфраструктура Ирана. Он подчеркнул, что соглашение о прекращении огня должно быть двусторонним. Тегеран готов гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе, а Вашингтон и Тегеран фактически урегулировали все прежние разногласия.