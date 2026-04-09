Такер Карлсон считает, что США потерпели поражение в конфликте с Ираном: Трамп не достиг целей

Американский журналист Такер Карлсон отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома назвал «победой» Вашингтона перемирие с Ираном. Однако журналист усомнился в этом утверждении. Он считает, что США потерпели поражение. Так Такер Карлсон сказал в эфире своего YouTube.
Журналист подчеркнул, что Дональд Трамп лишь пытается выставить прекращение огня как победу. При этом он не достиг заявленных целей. Журналист напомнил, что Белый дом планировал полностью сменить власть в Иране и открыть для судов Ормузский пролив. Помимо прочего, отметил спикер, американские базы понесли серьезный ущерб в ходе операции.
«События вчерашнего вечера выглядели как победа для США, хотя, строго говоря, это, вероятно, было поражение», — прокомментировал Такер Карлсон.
Ранее журналист призвал американских военных саботировать любые приказы Дональда Трампа. Он заявил, что окружение главы Белого дома должно инициировать вопрос об отставке президента США.