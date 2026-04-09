Иран обязал проходящие через Ормуз суда следовать двумя альтернативными путями

Иранские военно-морские силы в четверг, 9 апреля, сообщили, что судам, планирующим пересечь Ормузский пролив, необходимо использовать два альтернативных маршрута, предложенных Тегераном. Предписание опубликовали ВМС Корпуса стражей исламской революции.
В заявлении указывается, что на фоне военной обстановки в Персидском заливе и Ормузском проливе сохраняется вероятность обнаружения противокорабельных мин. В связи с этим судам предписано координировать проход с ВМС КСИР и до дальнейшего уведомления следовать альтернативными маршрутами.
Отмечается, что решение принято для соблюдения принципов морской безопасности и предотвращения возможных столкновений с морскими минами.
Также сообщается, что в предписании представлены два маршрута через Ормузский пролив в обоих направлениях, которые проходят через акваторию острова Ларак, передает Telegram-канал КСИР.
8 апреля движение судов через Ормузский пролив было приостановлено в связи с атаками израильских войск по территории Ливана. Ранее СМИ сообщили, что Израиль якобы нарушил перемирие, атаковав нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на юге Ирана. Также появились сообщения о том, что несколько взрывов произошло на НПЗ, расположенном на иранском острове.