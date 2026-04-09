Впала в кому: в Ростовской области расследуют гибель 27-летней роженицы

В одном из роддомов Новочеркасска утром 7 апреля произошла трагедия. После родов скончалась молодая женщина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
По информации телеграм-канала Don Mash, во время родов пациентке четырежды делали эпидуральную анестезию. После первого укола она жаловалась на сильную боль и дрожь в ногах. Родственники утверждают, что после четвёртой инъекции у женщины начались судороги, и она перестала выходить на связь с близкими.
Медикам пришлось экстренно провести кесарево сечение. Ребёнка спасти удалось — сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Однако сама роженица впала в кому. Её в тяжёлом состоянии перевезли в ростовский перинатальный центр, но вечером того же дня она скончалась.
У погибшей остались муж, новорождённый и пятилетний сын. Родные уверены: к смерти привели действия врачей.
Следствие уже назначило судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы выяснить всех причастных к трагедии. Министерство здравоохранения Ростовской области также организовало внеплановую проверку новочеркасского роддома — специалисты оценят качество оказанной помощи и все обстоятельства случившегося. О результатах доложат дополнительно.