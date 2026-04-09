Ночью в трех районах Ростовской области сбили дроны

Ночью в трех районах Ростовской области уничтожили украинские беспилотники. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь в своих социальных сетях.
Дежурные расчеты успешно перехватили воздушные цели на севере и северо-востоке региона. Известно, что обломки сбитых аппаратов упали на территориях Миллеровского, Тарасовского и Милютинского муниципалитетов.
— По предварительным данным, ночной инцидент обошелся без пострадавших среди мирного населения. Информация о возможных разрушениях на земле не поступала и сейчас уточняется, — успокоил жителей глава региона.
Напомним, накануне небо Ростовской области также подверглось массированному налету. Как сообщили в Министерстве обороны России, в среду с трех часов дня до позднего вечера силы ПВО перехватили 16 украинских дронов самолетного типа.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.