Ночью в трех районах Ростовской области сбили дроны

Силы ПВО отразили ночную атаку беспилотников на севере Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Ночью в трех районах Ростовской области уничтожили украинские беспилотники. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь в своих социальных сетях.

Дежурные расчеты успешно перехватили воздушные цели на севере и северо-востоке региона. Известно, что обломки сбитых аппаратов упали на территориях Миллеровского, Тарасовского и Милютинского муниципалитетов.

— По предварительным данным, ночной инцидент обошелся без пострадавших среди мирного населения. Информация о возможных разрушениях на земле не поступала и сейчас уточняется, — успокоил жителей глава региона.

Напомним, накануне небо Ростовской области также подверглось массированному налету. Как сообщили в Министерстве обороны России, в среду с трех часов дня до позднего вечера силы ПВО перехватили 16 украинских дронов самолетного типа.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше