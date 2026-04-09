В ГД предложили выдавать аллергикам сертификаты на очистители воздуха

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с инициативой выдавать аллергикам сертификаты на очистители воздуха, сообщило издание «Лента.ру» со ссылкой на текст соответствующего письма.
«Предлагаю внедрить аналогичный механизм электронных сертификатов для граждан с подтверждёнными аллергическими заболеваниями на приобретение и установку бризеров, ионизаторов, увлажнителей и других устройств для очистки и улучшения качества воздуха в помещении», — заявил Чернышов.
Согласно документу, аллергические заболевания дыхательных путей являются одной из наиболее распространенных форм хронических нарушений здоровья в России.
Чернышов отметил, что эффективной мерой снижения воздействия аллергенов на организм является обеспечение качественного воздухообмена и фильтрации в жилых помещениях. Он уточнил, что использование бытовых очистителей воздуха с высокоэффективными фильтрами позволяет значительно уменьшить концентрацию пыльцевых и бытовых аллергенов, снизить выраженность симптомов и частоту обострений аллергических заболеваний, что положительно сказывается на здоровье и самочувствии граждан.
Кроме того, в беседе с изданием, депутат напомнил, что в РФ уже реализуется механизм предоставления электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации для некоторых граждан, который доказал свою эффективность благодаря адресности и удобству использования.