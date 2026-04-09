Волгоградский аэропорт открыли после 8-часовых ограничений

Волгоградский аэропорт вернулся к привычному режиму работы после восьмичасовых ограничений, наложенных специалистами Росавиации из-за возможной атаки БПЛА.

О запуске всех служб в волгоградской авиагавани стало известно сегодня в 6:55. Несмотря на действовавшие всю ночь ограничения, никаких подвижек в расписании в аэропорту пока не было.

Режим беспилотной опасности объявили в Волгоградской области накануне вечером. Вскоре в Росавиации поставили на паузу работу воздушной гавани. О том, что угроза налета украинских дронов в регионе окончательно миновала, горожанам сообщили сегодня в 3:02.

Фото Павла Мирошкина.

