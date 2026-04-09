В Омске возле библиотеки на Герцена обустроят новую площадку

Омичи предложили обустроить территорию возле библиотеки «Книжная галактика» на улице Герцена, 250. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр Сергей Шелест. В 2025 году учреждение модернизировали в рамках национального проекта «Семья».
«Благодаря поддержке депутатов Омского горсовета из партии “Единая Россия” выделили около трёх миллионов рублей на необходимые работы», — добавил градоначальник. Локацию хотят преобразить уже в этом году.
Новая площадка будет называться «Галактикой хорошего настроения». Здесь будут располагаться диваны на подвесе, скамейки с урнами, освещение, декоративное ограждение и вазоны для цветов.
Узнать больше по теме
