В Новосибирске прокуратура требует от мэрии очистить город от грязи и пыли — фотофакт

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, проверки выявили не только глубокие выбоины, но и массовое загрязнение проезжей части и тротуаров. Среди проблемных объектов — ключевые магистрали и общественные пространства: Коммунальный мост, проезд Энергетиков, площадь инженера Будагова, улицы Станционная и Татьяны Снежиной, Гусинобродское шоссе и другие. Глубина повреждений дорожного покрытия на некоторых участках превышает 15 сантиметров, что создаёт прямую угрозу безопасности движения и рискует обернуться поломками для автомобилистов.
В представлении, внесённом прокурором города первому заместителю мэра, указано, что ненадлежащее состояние дорог обусловлено не только их физическим повреждением, но и обилием грязи и мусора. Это прямо противоречит требованиям ГОСТ Р 50597−2017, который обязывает содержать покрытие в чистоте. Прокуратура потребовала обеспечить незамедлительное устранение всех нарушений.
Напомним, что Сиб.фм ведёт специальную рубрику, посвящённую этой проблеме. В первые дни апреля 2026 года в редакцию поступил шквал сообщений от возмущённых новосибирцев. Общая тема — город, освободившись от снега, предстал перед жителями грязным, пыльным и неухоженным. Читатели отмечают, что вместе с сугробами «растаяли» грязь, пыль и мусор.
Сиб.фм публикует кадры, присланные читателями, и будет в онлайн-режиме следить, изменится ли ситуация к концу месяца. А пока — вот лишь часть «весенней коллекции» от жителей Новосибирска.