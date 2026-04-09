Первые утки начали возвращаться в Новосибирский зоопарк после зимовки

На Лебедином озере минувшую зиму оставались 25 птиц, для них с помощью насосов поддерживали полынью.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило заметили первых уток, которые прилетели обратно после зимовки. Один самец и одна самка уже расположились неподалёку от старого зимнего павильона. Остальные птицы, по прогнозам, должны подтянуться в ближайшее время, сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Свободно живущие утки чувствуют себя в Новосибирском зоопарке в безопасности, здесь у них дом. На территории гнездится несколько десятков крякв. Не все они улетают на зиму. Минувшей зимой на Лебедином озере в зоопарке оставались 25 птиц. Для них с помощью специальных насосов на озере поддерживали полынью. Птиц подкармливали. И всё это позволило им успешно перезимовать», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время Лебединое озеро ещё не полностью освободилось ото льда, но с каждым днём птиц на нём будет становиться всё больше. Орнитологи уже высадили на озеро и часть водоплавающих птиц, зимовавших в тёплых павильонах зоопарка.