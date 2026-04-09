Первые утки начали возвращаться в Новосибирский зоопарк после зимовки

«Свободно живущие утки чувствуют себя в Новосибирском зоопарке в безопасности, здесь у них дом. На территории гнездится несколько десятков крякв. Не все они улетают на зиму. Минувшей зимой на Лебедином озере в зоопарке оставались 25 птиц. Для них с помощью специальных насосов на озере поддерживали полынью. Птиц подкармливали. И всё это позволило им успешно перезимовать», — сообщили в пресс-службе.