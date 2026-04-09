Депутаты ЗС Приангарья обсудили меры по борьбе с паводками на заседании штаба

IrkutskMedia, 9 апреля. Паводковую ситуацию на территории Приангарья обсудили на заседании депутатского штаба в Законодательном собрании Иркутской области под руководством Александра Ведерникова. В работе приняли участие депутаты ЗС, представители правительства Приангарья, прокуратуры региона, муниципальных образований, ГУ МЧС России по региону, а также профильных ведомств.
Александр Ведерников рассказал, что на прошлой неделе парламентарии посетили Хомутово и Урик, где подтопило несколько десятков домов.
«Надо отдать должное, что МЧС и коммунальные службы отработали хорошо и слаженно. Но нам нужна стабильная, эффективно работающая система противопаводковых мероприятий с высоким запасом прочности, а не эпизодичные меры по решению проблем», — отметил спикер ЗС.
Глава областного парламента подчеркнул, что в рамках муниципальной недели депутаты оценили ситуацию с подтоплениями в своих территориях, им поручено держать ее на контроле. Александр Ведерников сделал упор на профилактические меры, а не «героическое спасение».
По информации начальника ГУ МЧС по Иркутской области Вячеслава Федосеенко, на ликвидацию последствий паводков выделено более 53 млн рублей, к реагированию готовы 19 тысяч человек и 2,5 тысячи единиц техники. В настоящее время проводятся превентивные мероприятия по ослаблению льда, в том числе взрывные работы, что позволит предотвратить возможное подтопление талыми водами.
По его словам, на данный момент нет населённых пунктов, подтопленных талыми водами. Кроме того, в селе Хомутово на улице Колхозной уже установлены две трубы для отвода воды, дорожная служба Иркутской области установит в текущем году ещё одну.
По словам и.о. руководителя службы архитектуры Алексея Кубасова, причинами подтоплений в Хомутово стали вырубка лесополос и застройка на землях сельскохозяйственного назначения. Среди рекомендаций — высадка деревьев и подготовка документации по планировке территории и размещению водоотводных канав.
Заместитель мэра Иркутского муниципального округа по жизнеобеспечению Юрий Витер сообщил, что из резервного фонда выделено 6 млн рублей для выплат пострадавшим от паводка жителям Хомутова и Урика.
Первый заместитель губернатора Роман Колесов отметил, что правительство совместно с МЧС действуют в рамках отработанного алгоритма. В северных территориях ежегодно подтапливаются земли, а на юге зоны затопления формируются из-за разлива рек и подтопления грунтовыми водами. Для разрешения ситуации с подтоплением с полей необходимы инженерные изыскания, что требует значительных средств. Он также подчеркнул, что муниципалитетам следует отражать в генеральных планах места подтоплений территорий. Министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова сообщила, что в 2024 году внесены в график 400 населенных пунктов с зонами затопления, на сегодняшний день там строительство запрещено. По ее словам, работа продолжается.
Представители муниципальных образований отметили большое количество осадков в зимний период, что послужило причиной подтоплений жилого сектора с полей. По их словам, ситуация находится на контроле, с жителями проводится профилактическая работа.
Председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин отметил, что комитет отработает этот вопрос, чтобы на следующий год минимизировать угрозу подтоплений и защитить жителей от последствий.
Депутатский штаб Законодательного собрания Иркутской области продолжит мониторинг ситуации и контроль за реализацией превентивных мероприятий.