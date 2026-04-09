Депутаты ЗС Приангарья обсудили меры по борьбе с паводками на заседании штаба

Первый заместитель губернатора Роман Колесов отметил, что правительство совместно с МЧС действуют в рамках отработанного алгоритма. В северных территориях ежегодно подтапливаются земли, а на юге зоны затопления формируются из-за разлива рек и подтопления грунтовыми водами. Для разрешения ситуации с подтоплением с полей необходимы инженерные изыскания, что требует значительных средств. Он также подчеркнул, что муниципалитетам следует отражать в генеральных планах места подтоплений территорий. Министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова сообщила, что в 2024 году внесены в график 400 населенных пунктов с зонами затопления, на сегодняшний день там строительство запрещено. По ее словам, работа продолжается.