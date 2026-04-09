Колесо обозрения на ВДНХ покажет световое шоу ко Дню космонавтики

Подсветка конструкции синхронизирована с тематикой праздника и станет частью вечерней городской программы.

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Тематическая программа ко Дню космонавтики с арт-инсталляциями, интерактивными форматами и световым шоу пройдет на колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ 12 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки.

«Центральный элемент программы — арт-объект “Викторианский калейдоскоп”, предоставленный Московским планетарием. Инсталляция будет размещена на посадочном вокзале и создаст эффект оптических и космических иллюзий с имитацией “погружения” в пространство», — сказал собеседник агентства.

По его словам, интерактивную часть обеспечат аниматоры в образе космонавтов, они будут сопровождать посетителей в кабинах во время проката. Таким образом, стандартный формат посещения трансформируется в тематический сценарий «космического путешествия».

Кульминацией же станет световое шоу на колесе обозрения. Его запуск запланирован на 19:00. Подсветка конструкции синхронизирована с тематикой праздника и станет частью вечерней городской программы.