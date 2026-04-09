Иран больше не хочет никаких переговоров: Тегеран заявил о потере смысла в дипломатии

Иран назвал необоснованными переговоры с США после ударов Израиля по Ливану.

Источник: Комсомольская правда

Иран отказался продолжать мирные переговоры с США после новых ударов Израиля по Ливану. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что в нынешних условиях любые двусторонние договорённости о прекращении огня теряют смысл. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Галибафа, Израиль грубо нарушил условия двухнедельного перемирия. Тель-Авив продолжает активную военную операцию против движения «Хезболла» в Ливане. В такой обстановке говорить о постоянном мирном соглашении с Вашингтоном не имеет оснований.

Спикер парламента подчеркнул, что двустороннее прекращение огня или возобновление переговоров сейчас выглядят необоснованными. Он отметил, что действия Израиля полностью подорвали доверие к любым мирным инициативам.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи провёл телефонный разговор с командующим вооружёнными силами Пакистана генералом Асимом Муниром. Министр рассказал собеседнику о нарушении Израилем перемирия, которое ранее было достигнуто между Тегераном и Вашингтоном в отношении Ливана и Исламской Республики.

