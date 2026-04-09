Пожилая красноярка отдала мошенникам 5 млн рублей

Неизвестные аферисты обманным путем завладели сбережениями 76-летней жительницы Красноярска.
Установлено, что в период с 6 по 13 марта женщине звонили мнимые представители правоохранительных органов и под предлогом спасения денег от перевода на противоправную деятельность убедили отдать все имеющиеся у нее накопления курьеру. Подготовив 5 млн рублей, пенсионерка выполнила указания злоумышленников.
Только спустя некоторое время она поняла, что стала жертвой преступления и обратилась к настоящим стражам порядка. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Сама женщина в отделе полиции пояснила следующее: «Я знала о мошенниках, меня не раз предупреждали, а тут как затмение нашло».
«Полицейские долго пытались успокоить потерпевшую, которая, как выяснилось, знала о разных способах мошенничества, к ней не единожды раз приходил участковый с профилактическими беседами. Однако преступникам удалось убедить ее в том, что деньги надо уберечь, и она поддалась на уговоры. В настоящее время сотрудники уголовного розыска прилагают все необходимые усилия, чтобы найти злоумышленников», — рассказали в МУ МВД «Красноярское».
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.