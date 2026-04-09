Когда в Омске пройдет «звездный дождь»

С грядущего вторника, 14 апреля 2026 года, стартует первый весенний «звездопад», официально именуемый метеорным потоком Лириды.
Представители астрономического сообщества уточняют, что красочная небесная активность продлится до 30 апреля, достигнув пиковых значений в ночь с 22 на 23 апреля. В период максимальной «мощности» в ночном небе можно увидеть до 18 метеоров в час — при условии достаточно ясной погоды.
Специалисты объясняют фактически ежегодный весенний поток Лириды прохождением Земли через пылевой след, оставленный кометой Тэтчер. Фактически яркие «вспышки» рождаются от сгорания пылевых частиц при входе в атмосферу планеты. В пиковый период визуально это подобно «звездному дождю».