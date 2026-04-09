Новосибирцы испугались ремонта самолёта на скотч перед взлётом

Ремонт самолёта S7, как в мультфильме «Мадагаскар» с пингвинами, засняли пассажиры.

Источник: Om1 Новосибирск

В социальных сетях новосибирцы поделились видео, снятым из самолёта авиакомпании S7 Airlines. На кадрах видно, как рабочий перед вылетом заклеивает скотчем часть двигателя воздушного судна.

«На самом деле скотч специальный, и так можно, всё нормально», — пояснили в комментариях осведомлённые пользователи.

Как поясняют специалисты, в авиации для временного ремонта используется специальный высокотемпературный алюминиевый скотч (speed tape). Он предназначен для оперативного устранения мелких повреждений обшивки, не влияющих на безопасность полёта, и не имеет отношения к бытовому скотчу. Официальных комментариев от авиакомпании S7 Airlines на данный момент не поступало.

