Новосибирцы испугались ремонта самолёта на скотч перед взлётом

Как поясняют специалисты, в авиации для временного ремонта используется специальный высокотемпературный алюминиевый скотч (speed tape). Он предназначен для оперативного устранения мелких повреждений обшивки, не влияющих на безопасность полёта, и не имеет отношения к бытовому скотчу. Официальных комментариев от авиакомпании S7 Airlines на данный момент не поступало.