Новосибирцы испугались ремонта самолёта на скотч перед взлётом

В социальных сетях новосибирцы поделились видео, снятым из самолёта авиакомпании S7 Airlines. На кадрах видно, как рабочий перед вылетом заклеивает скотчем часть двигателя воздушного судна.
«На самом деле скотч специальный, и так можно, всё нормально», — пояснили в комментариях осведомлённые пользователи.
Как поясняют специалисты, в авиации для временного ремонта используется специальный высокотемпературный алюминиевый скотч (speed tape). Он предназначен для оперативного устранения мелких повреждений обшивки, не влияющих на безопасность полёта, и не имеет отношения к бытовому скотчу. Официальных комментариев от авиакомпании S7 Airlines на данный момент не поступало.