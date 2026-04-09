Один из самых маленьких районов Беларуси укрупнят за счет трех других. Подробности после доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко озвучил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. Об этом сообщает БелТА.
Глава Могилевского облисполкома сказал о проводимой работе по выполнению поручений главы государства, данных в момент посещения Дрибинского района. В частности, укрупнение планируется за счет Могилевского, Шкловского и Горецкого районов. Но подход при это предусматривает не только расширение территорий, но и передачу действующих предприятий.
— Мы не просто будем присоединять земли, но здесь мы смотрим на то, чтобы это дополнительно были действующие предприятия, — уточнил губернатор.
Исаченко обратил внимание на три сельскохозяйственных предприятий, которые расположены в Дрибинском районе. По его словам, в результате реорганизации их окажется шесть:
— Район увеличится по площади где-то порядка на 10 тысяч гектар. Это будет среднестатистический район Могилевской области.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал губернатора и чиновников, прилетев на вертолете в Могилевскую область: «Вы что не видите?».
