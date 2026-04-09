В Хабаровском крае женщине вернули деньги за поездку к больному ребёнку

В Хабаровском крае прокуратура помогла жительнице Ульчского района получить компенсацию расходов на поездку к месту лечения её ребёнка, — сообщает прокуратура края.
Женщина из посёлка Де-Кастри сопровождала 16-летнего сына, которому потребовалась медицинская помощь в Хабаровске. Поездка туда и обратно обошлась семье примерно в 22 тысячи рублей. После обращения в районную больницу с просьбой о возмещении расходов заявительнице было отказано.
Для защиты прав матери и её ребёнка прокурор района подал иск в суд. В ходе рассмотрения дела ответчик добровольно удовлетворил требования, и потраченные средства были возвращены полностью.