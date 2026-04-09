Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае женщине вернули деньги за поездку к больному ребёнку

Прокуратура помогла восстановить права семьи после отказа больницы.

В Хабаровском крае прокуратура помогла жительнице Ульчского района получить компенсацию расходов на поездку к месту лечения её ребёнка, — сообщает прокуратура края.

Женщина из посёлка Де-Кастри сопровождала 16-летнего сына, которому потребовалась медицинская помощь в Хабаровске. Поездка туда и обратно обошлась семье примерно в 22 тысячи рублей. После обращения в районную больницу с просьбой о возмещении расходов заявительнице было отказано.

Для защиты прав матери и её ребёнка прокурор района подал иск в суд. В ходе рассмотрения дела ответчик добровольно удовлетворил требования, и потраченные средства были возвращены полностью.